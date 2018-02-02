Игроки "Хоффенхайма" сыграли в FIFA 18 на огромном экране



Полузащитник "Хоффенхайма" Серж Гнабри сыграл в симулятор FIFA 18 на гигантском экране.

Экран установлен на тренировочном поле команды и используется наставником клуба Юлианом Нагельсманном, который разбирает на нем действия игроков.

"Если вы хотите играть в FIFA 18, играйте правильно!" – написал Гнабри в твиттере.

Фото: Суперэкран для ФИФА 2018.

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