Игроки "Хоффенхайма" сыграли в FIFA 18 на огромном экране

Теги хоффенхаймсерж гнабри

Игроки "Хоффенхайма" сыграли в FIFA 18 на огромном экране
Полузащитник "Хоффенхайма" Серж Гнабри сыграл в симулятор FIFA 18 на гигантском экране.

Экран установлен на тренировочном поле команды и используется наставником клуба Юлианом Нагельсманном, который разбирает на нем действия игроков.

"Если вы хотите играть в FIFA 18, играйте правильно!" – написал Гнабри в твиттере. 

Фото: Суперэкран для ФИФА 2018.

Не пропустите: В "Боруссии" довольны тем, что Обамеянг покинул команду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Боруссия Дортмунд 21 34
3 Байер Леверкузен 20 34
4 Шальке 20 34
5 Айнтрахт Франкфурт 20 33
6 РБ Лейпциг 20 32
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 20 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 20 23
14 Штутгарт 20 20
15 Майнц 05 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов