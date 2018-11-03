Игроки и болельщики "Лестера" почтили память погибшего владельца клуба Вичая Сривадханапрабха.

Футболисты вышли на разминку перед матчем 11-го тура АПЛ против "Кардифф Сити" в специальных майках с портретом тайского миллиардера, а также надписью "Кун Вичай, ты навсегда останешься в наших сердцах".

В таких же футболках на трибунах находятся фанаты "лис".

Напомним, что Сривадханапрабха погиб в результате крушения личного вертолёта ровно неделю назад.

После сегодняшнего матча с "Кардиффом" игроки "Лестера" полетят на его похороны. | http://soccernews.ru