Игроки и персонал "Сельты" пройдут тесты на коронавирус

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Игроки и персонал "Сельты" пройдут тесты на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники "Сельты" пройдут тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайшие дни клуб подробно расскажет о результатах тестов, а также о том, когда возобновятся тренировки футболистов.

Ранее российский форвард "Сельты" Федор Смолов вернулся в расположение клуба из России, где пережидал карантин, введенный из-за пандемии коронавиурса.

Футболист перешел в испанский клуб зимой 2020 года из "Локомотива". За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Смолов в маске ответил на вопросы журналиста после возвращения в Испанию| http://soccernews.ru
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