Игроки и руководство "Баварии" сдали тест на коронавирус

Футболисты и руководство мюнхенской "Баварии" прошли тестирование на коронавирус, сообщает журналист Bild Хайко Ниддерер в своем Twitter.

По данным источника, ни у кого из представителей клуба не был выявлен положительный результат.

Напомним, что после 25 туров "Бавария" является лидером чемпионата Германии, набрав 55 очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Есть вероятность, что чемпионат возобновится 15 мая.