Игроки и судьи наденут одинаковые майки перед матчем "ПСЖ" – "Истанбул"

"ПСЖ" и "Истанбул" совместно с УЕФА подготовили акцию перед игрой группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет сегодня.

Напомним, матч вчера не был доигран по причине того, что резервный арбитр Себастьян Кольцеску из Румынии использовал слово "черный" в отношении тренера "Истанбула" Пьера Вебо. Обе команды после скандала отказались продолжить встречу.

Как сообщает RMC Sport, обе команды и арбитры наденут особые футболки перед стартовым свистком, чтобы обратить дополнительное внимание на проблему расизма. Также на стадионе "Парк де Пренс" будет вывешен баннер с призывом - "Нет расизму".