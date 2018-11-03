Игроки и тренеры "Лестера" приедут на похороны бывшего владельца клуба

Как пишет Sky Sports, сразу после матча "Лестера" с "Кардифф Сити" игроки и тренеры английского клуба отправится в Бангкок.

Футболисты "Лестера" приедут на церемонию прощания с владельцем клуба Вишаем Шривадданапрабхи, которая начнется сегодня, 3 ноября, в Бангкоке.

Церемония будет проходить по буддийским традициям и займет несколько дней.

Напомним, владелец английского футбольного клуба "Лестера" Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета, который потерпел крушение после матча чемпионата Англии с "Вест Хэмом".

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