Игроки и тренеры "Лестера" простились с бывшим владельцем клуба

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Игроки и тренеры "Лестера" простились с бывшим владельцем клуба

Сегодня, 4 ноября, "Лестер" прибыл на похороны бывшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

Прощание прошло в Банкоке, куда команда прилетела после матча с "Кардифф Сити".

Шривадданапрабха был владельцем "Лестера" с 2010 года. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

27 октября после матча 10-го тура АПЛ "Лестер" – "Вест Хэм" вертолет, принадлежащий бизнесмену, потерпел крушение недалеко от домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр". По данным полиции, вместе с главой "Лестера" на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. В авиакатастрофе никто не выжил.

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