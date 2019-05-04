Игроки и тренеры "Порту" навестили Касильяса в больнице

Теги портуикер касильяс

Игроки и тренеры "Порту" навестили Касильяса в больнице

Футболисты и тренеры португальского "Порту" навестили в больнице вратаря команды испанца Икера Касильяса, сообщает официальный сайт клуба.

Все пришедшие надели на себя вратарские свитеры с фамилией Касильяса. 

Напомним, что у 37-летнего голкипера случился инфаркт прямо на тренировке. Ожидается, что он будет восстанавливаться не менее 2-3 месяцев. Из-за случившегося Касильяс может завершить карьеру.

Не пропустите: Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)

"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 31 78
2 Порту Порту 31 76
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 31 70
4 Брага Брага 31 64
5 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 31 49
6 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 31 45
7 Белененсиш Белененсиш 31 40
8 Рио Аве Рио Аве 31 39
9 Санта-Клара Санта-Клара 31 38
10 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 31 36
11 Портимоненсе Портимоненсе 31 36
12 Маритиму Маритиму 31 36
13 Боавишта Боавишта 31 35
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 31 33
15 КД Тондела КД Тондела 31 31
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 31 31
17 Насьонал Насьонал 31 27
18 Фейренсе Фейренсе 31 15
Полная таблица

топ-5 тегов