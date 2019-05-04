Игроки и тренеры "Порту" навестили Касильяса в больнице
Футболисты и тренеры португальского "Порту" навестили в больнице вратаря команды испанца Икера Касильяса, сообщает официальный сайт клуба.
Все пришедшие надели на себя вратарские свитеры с фамилией Касильяса.
Напомним, что у 37-летнего голкипера случился инфаркт прямо на тренировке. Ожидается, что он будет восстанавливаться не менее 2-3 месяцев. Из-за случившегося Касильяс может завершить карьеру.
@IkerCasillas #FCPorto #IkerCasillas pic.twitter.com/uzcmyYLlIu— FC Porto (@FCPorto) 3 мая 2019 г.
Не пропустите: Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|78
|2
|Порту
|31
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|70
|4
|Брага
|31
|64
|5
|Морейренсе ФК
|31
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|45
|7
|Белененсиш
|31
|40
|8
|Рио Аве
|31
|39
|9
|Санта-Клара
|31
|38
|10
|Дешпортиво Авеш
|31
|36
|11
|Портимоненсе
|31
|36
|12
|Маритиму
|31
|36
|13
|Боавишта
|31
|35
|14
|Витория Сетубал
|31
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|15
|КД Тондела
|31
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|31
|31
|17
|Насьонал
|31
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|Фейренсе
|31
|15