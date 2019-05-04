Игроки и тренеры "Порту" навестили Касильяса в больнице

Футболисты и тренеры португальского "Порту" навестили в больнице вратаря команды испанца Икера Касильяса, сообщает официальный сайт клуба.

Все пришедшие надели на себя вратарские свитеры с фамилией Касильяса.

Напомним, что у 37-летнего голкипера случился инфаркт прямо на тренировке. Ожидается, что он будет восстанавливаться не менее 2-3 месяцев. Из-за случившегося Касильяс может завершить карьеру.

Не пропустите: Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно". | http://soccernews.ru