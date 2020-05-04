Игроки и тренеры "Рубина" поздравили Слуцкого с днём рождения

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Игроки и тренеры "Рубина" поздравили Слуцкого с днём рождения

Сегодня, 4 мая, наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий отмечает своё 49-летие.

С днём рождения звёздного тренера поздравили члены его штаба и игроки команды.

Особенно отличился хавбек Дмитрий Тарасов, произнесший поздравительную речь, покачиваясь в кресле с бургером и бутылкой газированного напитка в руках.

Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года, заключив пятилетний контракт с клубом.

Не пропустите: Слуцкий объяснил, почему футболисты важнее тренера. | http://soccernews.ru
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