Игроки и тренеры сборной России вместе смотрели финал Лиги Чемпионов, сообщает официальный твиттер национальной команды.

"Командный просмотр финала Лиги чемпионов" - говорится в публикации, размещенной в микроблоге.

Напомним, что сейчас сборная России готовится к ЧМ-2018 на сборе в Австрии.

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