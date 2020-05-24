Игроки и тренеры "Уфы" сдали повторные тесты на коронавирус

Теги уфакоронавирус

Игроки и тренеры "Уфы" сдали повторные тесты на коронавирус

Игроки "Уфы" во главе с Вадимом Евсеев сдали повторные тесты на коронавирус. Анализы также сдали тренерский и административные штабы. Результаты станут известны позднее. Об этом сообщается в твиттере клуба.

По данным источника, команда будет сдавать тесты на Covid-19 каждую неделю.

Первое тестирование, прошедшее на прошлой неделе, не выявило случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что во многих клубах РПЛ есть случаи заболевания коронавирусом.

Не пропустите: Погребняк: "Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов