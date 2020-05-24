Игроки и тренеры "Уфы" сдали повторные тесты на коронавирус
Игроки "Уфы" во главе с Вадимом Евсеев сдали повторные тесты на коронавирус. Анализы также сдали тренерский и административные штабы. Результаты станут известны позднее. Об этом сообщается в твиттере клуба.
По данным источника, команда будет сдавать тесты на Covid-19 каждую неделю.
Только что футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу.— ФК УФА (@UfaFc) May 24, 2020
Отметим, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю. pic.twitter.com/q4xU3cJAE1
Первое тестирование, прошедшее на прошлой неделе, не выявило случаев заражения коронавирусом.
Напомним, что во многих клубах РПЛ есть случаи заболевания коронавирусом.
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