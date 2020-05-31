Игроки и тренеры "Уфы" в третий раз сдали тесты на коронавирус

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Игроки и тренеры "Уфы" в третий раз сдали тесты на коронавирус

Все сотрудники, тренеры и игроки "Уфы" сдали тесты на коронавирус в третий раз. Об этом в твиттере сообщает пресс-служба клуба.

Результаты тестирования станут известны позднее. Отметим, команда сдает анализы на Covid-19 каждую неделю.

Возобновление сезона, приостановленного из-за пандемии коронавиурса, запланировано на 21 июня.

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