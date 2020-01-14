Игроки клуба 3-го испанского дивизиона обрадовались попаданию на "Реал" в Кубке Испании

Теги реал мадрид

Игроки клуба 3-го испанского дивизиона обрадовались попаданию на "Реал" в Кубке Испании
Футболисты клуба "Унионистас" бурно отпраздновали попадание на мадридский "Реал" в 1/16 финала Кубка Испании.

Пресс-служба клуба опубликовала радость игроков в Twitter.

"Унионистас" выступает в третьем по силе испанском дивизионе - Сегунде В.

Матч "Унионистас" - "Реал" состоится 22 января.

Не пропустите: В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны. | http://soccernews.ru

 
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