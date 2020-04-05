Игроки клуба АПЛ отказались идти на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса

Игроки одного из клубов АПЛ отказались идти на сокращение зарплат из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Athletic.

Какой именно клуб выступает против понижения - не сообщается.

По данным источника, футболисты объясняют свой отказ тем, что урезание зарплаты игрокам в первую очередь, пойдет на пользу владельцам клуба, а не клубным работникам.

Стоит отметить, что игроки готовы урезать оклады в пользу отчислений в Национальную службу здравоохранения (NHS) или Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Ранее стало известно, что сезон АПЛ был приостановлен до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса.

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