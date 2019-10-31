Игроки "Колчестер Юнайтед" узнали, что сыграют с "МЮ" в Кубке лиги. Видео их реакции
Футболисты "Колчестер Юнайтед" были очень рады тому, что в Кубке Англии они сыграют с "Манчестер Юнайтед".
Напомним, сегодня проходила жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Английской лиги сезона-2019/20.
Издание Football Daily в своем твиттере опубликовало видео бурной реакции игроков, играющих в четвертом дивизионе Англии.
Colchester United players react to drawing Manchester United in the Carabao Cup quarter-final pic.twitter.com/srvFxUrZX6— Football Daily (@footballdaily) 31 октября 2019 г.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Колчестер Юнайтед" состоится 17 декабря на "Олд Траффорд".
Вчера, 30 октября "МЮ" обыграл "Челси" (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5