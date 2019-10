Игроки "Колчестер Юнайтед" узнали, что сыграют с "МЮ" в Кубке лиги. Видео их реакции

Футболисты "Колчестер Юнайтед" были очень рады тому, что в Кубке Англии они сыграют с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, сегодня проходила жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Английской лиги сезона-2019/20.

Издание Football Daily в своем твиттере опубликовало видео бурной реакции игроков, играющих в четвертом дивизионе Англии.

Colchester United players react to drawing Manchester United in the Carabao Cup quarter-final pic.twitter.com/srvFxUrZX6