Игроки, которые не сумели доказать свою состоятельность Моуринью, но добились успеха в других клубах
Нынешний наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью практически во всех клубах, где он работал, добивался успеха. Однако случались в карьере португальского специалиста и небольшие промахи, часть из которых и станут предметом наших разбирательств. В частности, вспомним о тех игроках, которые не сумели доказать свою состоятельность "Особенному", но добились впоследствии успеха в других местах.
КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ
Статистика под руководством Моуринью: 9 матчей, 1 результативная передача
Статистика после расставания с Моуринью: 166 матчей, 43 забитых мяча, 74 результативных передач
РОМЕЛУ ЛУКАКУ
Статистика под руководством Моуринью: 3 матча
Статистика после расставания с Моуринью: 166 матчей, 87 забитых мячей, 29 результативных передач
НУРИ ШАХИН
Статистика под руководством Моуринью: 10 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача
Статистика после расставания с Моуринью: 112 матчей, 11 забитых мячей, 14 результативных передач
МОХАМЕД САЛАХ
Статистика под руководством Моуринью: 19 матчей, 2 забитых мяча, 4 результативные передачи
Статистика после расставания с Моуринью: 143 матча, 56 забитых мячей, 36 результативных передач
ФИЛИПЕ ЛУИС
Статистика под руководством Моуринью: 26 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача
Статистика после расставания с Моуринью: 93 матча, 4 забитых мячей, 11 результативных передач
ЭСЕКЬЕЛЬ ГАРАЙ
Статистика под руководством Моуринью: 8 матчей
Статистика после расставания с Моуринью: 239 матчей, 18 забитых мячей, 4 результативные передачи
РИКАРДО КУАРЕЖМА
Статистика под руководством Моуринью: 32 матча, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи
Статистика после расставания с Моуринью: 225 матчей, 48 забитых мячей, 63 результативные передачи
ХУАН КУАДРАДО
Статистика под руководством Моуринью: 15 матчей, 1 результативная передача
Статистика после расставания с Моуринью: 88 матчей, 9 забитых мячей, 18 результативных передач
ДАВИД ЛУИЗ
Статистика под руководством Моуринью: 34 матча, 3 результативные передачи
Статистика после расставания с Моуринью: 131 матч, 10 забитых мячей, 4 результативные передачи
АНДРЕ ШЮРРЛЕ
Статистика под руководством Моуринью: 65 матчей, 14 забитых мяча, 3 результативные передачи
Статистика после расставания с Моуринью: 89 матчей, 18 забитых мячей, 14 результативных передач
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|Команда
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|Ливерпуль
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|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0