Игроки, которые не сумели доказать свою состоятельность Моуринью, но добились успеха в других клубах

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Игроки, которые не сумели доказать свою состоятельность Моуринью, но добились успеха в других клубахНынешний наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью практически во всех клубах, где он работал, добивался успеха. Однако случались в карьере португальского специалиста и небольшие промахи, часть из которых и станут предметом наших разбирательств. В частности, вспомним о тех игроках, которые не сумели доказать свою состоятельность "Особенному", но добились впоследствии успеха в других местах.

КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Статистика под руководством Моуринью: 9 матчей, 1 результативная передача

Статистика после расставания с Моуринью: 166 матчей, 43 забитых мяча, 74 результативных передач

РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Статистика под руководством Моуринью: 3 матча

Статистика после расставания с Моуринью: 166 матчей, 87 забитых мячей, 29 результативных передач

НУРИ ШАХИН

Статистика под руководством Моуринью: 10 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Статистика после расставания с Моуринью: 112 матчей, 11 забитых мячей, 14 результативных передач

МОХАМЕД САЛАХ

Статистика под руководством Моуринью: 19 матчей, 2 забитых мяча, 4 результативные передачи

Статистика после расставания с Моуринью: 143 матча, 56 забитых мячей, 36 результативных передач

ФИЛИПЕ ЛУИС

Статистика под руководством Моуринью: 26 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Статистика после расставания с Моуринью: 93 матча, 4 забитых мячей, 11 результативных передач

ЭСЕКЬЕЛЬ ГАРАЙ

Статистика под руководством Моуринью: 8 матчей

Статистика после расставания с Моуринью: 239 матчей, 18 забитых мячей, 4 результативные передачи

РИКАРДО КУАРЕЖМА

Статистика под руководством Моуринью: 32 матча, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи

Статистика после расставания с Моуринью: 225 матчей, 48 забитых мячей, 63 результативные передачи

ХУАН КУАДРАДО

Статистика под руководством Моуринью: 15 матчей, 1 результативная передача

Статистика после расставания с Моуринью: 88 матчей, 9 забитых мячей, 18 результативных передач

ДАВИД ЛУИЗ

Статистика под руководством Моуринью: 34 матча, 3 результативные передачи

Статистика после расставания с Моуринью: 131 матч, 10 забитых мячей, 4 результативные передачи

АНДРЕ ШЮРРЛЕ

Статистика под руководством Моуринью: 65 матчей, 14 забитых мяча, 3 результативные передачи

Статистика после расставания с Моуринью: 89 матчей, 18 забитых мячей, 14 результативных передач

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2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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