Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование
Футболисты "Крыльев Советов" прошли медицинское обследование перед началом нового сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обследование проходило в Москве в лечебно-реабилитационном центре Минздрава России.
"Крылья" по итогам завершившегося сезона РПЛ заняли предпоследнее место и вылетели в ФНЛ.
Не пропустите: "Крылья Советов" определились с новым тренером| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Евсеев поделился мнением о календаре чемпионата России сезона-2020/2021
-
Стала известна сумма отступных за Гайча в ЦСКА
-
Менье провел первую тренировку в дортмундской "Боруссии"
-
ЦСКА отреагировал на фэйспалм "Зенита"
-
Моратти: "Отец Месси купил дом в Милане, рядом с офисом "Интера"
-
"Аталанта" забила 98 мячей в Серии А и повторила достижение "Ювентуса"
-
Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование
-
"Зенит" отреагировал на кукольное шоу ЦСКА
-
"Аталанта" вырвала победу у "Пармы" в Серии А
-
Азар и Марсело занимаются в общей группе "Реала"
-
Уткин поделился мнением о Кокорине
-
Мустафи прооперирован. Восстановление займет три месяца
-
Пиоли: "Ибрагимович улучшил "Милан" во многих аспектах"
-
Вернер назвал главную причину своего перехода в "Челси"
-
"Интер" в очередной раз намекнул на переход Месси в клуб
-
Ультрас киевского "Динамо" встретили Луческу матерными кричалками
-
Журналист Яррош: ЦСКА вышел из переговоров Карраскалю
-
"Никогда не думал, что сделаю это". Акинфеев выложил первый пост в инстаграме
-
1
"Барселона" начала дисциплинарное разбирательство в отношении Артура
-
"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22