Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование

Теги крылья советов

Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование

Футболисты "Крыльев Советов" прошли медицинское обследование перед началом нового сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Обследование проходило в Москве в лечебно-реабилитационном центре Минздрава России. 

"Крылья" по итогам завершившегося сезона РПЛ заняли предпоследнее место и вылетели в ФНЛ.

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