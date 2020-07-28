Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование

Футболисты "Крыльев Советов" прошли медицинское обследование перед началом нового сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Обследование проходило в Москве в лечебно-реабилитационном центре Минздрава России.

"Крылья" по итогам завершившегося сезона РПЛ заняли предпоследнее место и вылетели в ФНЛ.

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