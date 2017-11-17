Игроки "Кубани" встретились с руководством клуба и согласились вернуться к тренировкам
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и руководство клуба провели встречу с футболистами, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, игрокам пообещали выплатить часть долгов по зарплате до 24 ноября и он уже приступили к тренировкам.
Таким образом "Кубань" сыграет в матче 24-го тура чемпионата России против "Тюмени".
Не пропустите: Крапивка: "Футболисты шантажируют "Кубань". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" едет в пригород Мадрида в гости к "Леганесу"
-
Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала"
-
Ответы на все вопросы или просто борьба за третье место: "Спартак" гостит у "Краснодара"
-
Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"
-
Холодный выезд для москвичей: "СКА-Хабаровск" принимает ЦСКА
Лента новостей
-
Симеоне не заинтересован в работе с "Эвертоном"
-
Конте пообещал не бриться до следующего поражения "Челси"
-
Клопп расхвалил игру Джо Гомеса
-
Рафинья заинтересован в переходе в "Палмейрас"
-
Бош о матче со "Штутгартом": "Очень болезненное поражение"
-
Неста покинул "Майами"
-
Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"
-
"Барселона" едет в пригород Мадрида в гости к "Леганесу"
-
Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала"
-
Ответы на все вопросы или просто борьба за третье место: "Спартак" гостит у "Краснодара"
-
Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"
-
Холодный выезд для москвичей: "СКА-Хабаровск" принимает ЦСКА
-
Роналду следующим летом женится
-
Дортмундская "Боруссия" впервые за 26 лет пропустила в 5 матчах Бундеслиги 14 голов
-
"Порту" – "Портимоненсе" - 3:2 (обзор)
-
Фантастический камбэк "Порту": "драконы" выгрызают волевую победу над "Портимоненсе" в Кубке Португалии
-
"Спартак" намерен продлить Джикию
-
"Фенербахче" хочет купить Смолова
-
Неймар съехал из своего особняка в Париже
-
Наингголан готов сыграть с "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Москва
|38
|87
|2
|Тосно
|38
|75
|3
|Енисей Красноярск
|38
|63
|4
|СКА Хабаровск
|38
|59
|5
|Tambov
|38
|57
|6
|Спартак Москва II
|38
|56
|7
|Кубань
|38
|55
|8
|Шинник Ярославль
|38
|54
|9
|Тюмень
|38
|53
|10
|Факел
|38
|53
|11
|Химки
|38
|49
|12
|Волгарь-Газпром
|38
|45
|13
|Zenit St. Petersburg II
|38
|43
|14
|Балтика
|38
|42
|15
|Сибирь Новосибирск
|38
|42
|16
|Луч Владивосток
|38
|42
|17
|Мордовия Саранск
|38
|40
|18
|Сокол
|38
|39
|19
|Спартак Нальчик
|38
|38
|20
|Нефтехимик
|38
|27