Игроки "Кубани" встретились с руководством клуба и согласились вернуться к тренировкам

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Игроки "Кубани" встретились с руководством клуба и согласились вернуться к тренировкам

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и руководство клуба провели встречу с футболистами, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, игрокам пообещали выплатить часть долгов по зарплате до 24 ноября и он уже приступили к тренировкам.

Таким образом "Кубань" сыграет в матче 24-го тура чемпионата России против "Тюмени".

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