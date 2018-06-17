Игроки Ла Лиги забили ровно половину из всех голов ЧМ-2018

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо отличился в матче Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии (1:0).

Стоит отметить, что футболисты из чемпионата Испании забили ровно половину из всех голов ЧМ-2018 - 12 из 24-х.

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