Игроки Ла Лиги забили ровно половину из всех голов ЧМ-2018

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Игроки Ла Лиги забили ровно половину из всех голов ЧМ-2018

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо отличился в матче Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии (1:0).

Стоит отметить, что футболисты из чемпионата Испании забили ровно половину из всех голов ЧМ-2018 - 12 из 24-х.

Не пропустите: Коутиньо открыл счет в матче Бразилия - Швейцария. | http://soccernews.ru

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