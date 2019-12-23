Игроки "Лацио" оригинально отпраздновали победу в Суперкубке Италии

Теги ювентуслацио

Игроки "Лацио" оригинально отпраздновали победу в Суперкубке Италии

Опубликовано видео из раздевалки "Лацио" после победы в матче за Суперкубок Италии.

Напомним, что "орлы" переиграли туринский "Ювентус".

После церемонии награждения игроки римлян ушли в раздевалку не только с выигранным трофеем, но и с электронным табло, на котором горели цифры "1" и "3", символизирующие итоговый счёт триумфального поединка.

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