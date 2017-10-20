Игроки "Лестера" недовольны отставкой Шекспира

Игроки "Лестера" с недовольством отнеслись к отставке главного тренера команды Крэйга Шекспира, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболисты "лис" находятся в недоумении от решения руководства клуба и требуют объяснить увольнение 54-летнего специалиста.

Напомним, что Шекспир покинул пост наставника "Лестера" из-за провального старта команды в АПЛ.

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