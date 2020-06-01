Игроки "Ливерпуля" почтили память погибшего в США афроамериканца

Футболисты "Ливерпуля" почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Защитник Джеймс Милнер выложил снимок, на котором команды стоят на одном колене в центральном круге на стадионе.

"Единство - это сила", - подписал фото футболист.

Мужчина умер в больнице.

Напомним, 25 мая Флойд был задержал полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю, один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет.

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