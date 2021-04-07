Игроки "Ливерпуля" Трент и Кейта подверглись расистским оскорблениям. Клуб отреагировал

Теги трент александр-арнольднаби кейталиверпульреал мадрид

Игроки "Ливерпуля" Трент и Кейта подверглись расистским оскорблениям. Клуб отреагировалФото: Твиттер @TrentAA  
Игроки "Ливерпуля" подверглись оскорблениям на почве цвета кожи в соцсетях. Клуб  опубликовал заявление об инциденте, который произошел с Трентом Александер-Арнольдом и Наби Кейта.

После поражения от "Реала" (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов пользователи оставили комментарии в виде эмодзи с обезьяной под постами футболистов в инстаграме.

"К сожалению, мы снова обсуждаем отвратительные расистские оскорбления на утро после футбольного матча. Это совершенно неприемлемо и должно прекратиться.

"Ливерпуль" осуждает все формы дискриминации, и мы продолжим работу с нашими партнерами по инклюзивности, чтобы бороться с ней.

Мы предоставим нашим игрокам любую помощь и поддержку, в которой они будут нуждаться. Мы также будем сотрудничать с уполномоченными органами, чтобы выявить и, если возможно, привлечь к ответственности виновных.

Мы понимаем, что этого будет недостаточно, пока социальные сети и регулирующие их органы не примут самые решительные превентивные меры.

Нельзя допустить развития нынешней ситуации, и мы все обязаны сделать так, чтобы этого не произошло", – говорится в заявлении клуба.

Читать также: Клопп отреагировал на поражение "Ливерпуля" в матче с "Реалом" | http://soccernews.ru

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