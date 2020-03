Игроки "Ливерпуля" вместе с Клоппом занялись йогой по видеосвязи

Игроки "Ливерпуля" по видеосвязи занялись йогой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, футболисты и тренеры английского клуба созвонились по видеосвязи, чтобы провести совместное занятие йогой. В сеансе приняли участие Юрген Клопп, его помощники, Пепейн Линдерс и Джон Ахтерберг, а также игроки: Джордан Хендерсон, Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен, Дивок Ориги, Такуми Минамино, Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип.

Checking in before the squad yoga session ‍♂️



At the moment, life is different in many ways. Keep in touch and stay active together with friends and family pic.twitter.com/RpBQrFbRSf