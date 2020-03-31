Игроки "Ливерпуля" вместе с Клоппом занялись йогой по видеосвязи

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Игроки "Ливерпуля" вместе с Клоппом занялись йогой по видеосвязи

Игроки "Ливерпуля" по видеосвязи занялись йогой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, футболисты и тренеры английского клуба созвонились по видеосвязи, чтобы провести совместное занятие йогой. В сеансе приняли участие Юрген Клопп, его помощники, Пепейн Линдерс и Джон Ахтерберг, а также игроки: Джордан Хендерсон, Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен, Дивок Ориги, Такуми Минамино, Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип.

 Александер-Арнольд пожаловался на то, что занятия начинаются чересчур рано.

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