Игроки "Локомотива" Фарфан и Антон Миранчук пропустят матч с "Зенитом"

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Игроки "Локомотива" Фарфан и Антон Миранчук пропустят матч с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как чувствуют себя футболисты команды перед матчем 20-го тура РПЛ с "Зенитом".

"Фарфан и Антон Миранчук не сыграют с "Зенитом". Все остальные игроки здоровы и смогут принять участие в матче", - цитирует Семина Sport24.

Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится в субботу, 29 февраля, на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 19:00 (мск).

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