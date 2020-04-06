Игроки "Локомотива" отказались от урезания зарплаты на 40%

Теги локомотив москвавасилий кикнадзе

Игроки "Локомотива" отказались от урезания зарплаты на 40%

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе провёл переговоры с футболистами о сокращении зарплатного фонда.

Сообщается, что игрокам предложили урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но те ответили отказом.

Более того, Кикнадзе обвинили в том, что он мало общается с командой и приносит только плохие новости.

Ожидается, что сегодня стороны возобновят диалог о временном уменьшении зарплат.

Напомним, что клубы РПЛ пытаются оптимизировать расходы из-за колоссальных финансовых убытков, вызванных пандемией коронавируса.

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