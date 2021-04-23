Игроки "Локомотива" после матча с ЦСКА получили тройные премиальные. После игры со "Спартаком" - еще больше

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Стали известны размеры премиальных, которые игроки "Локомотива" получили после недавних побед в РПЛ и Кубке России.

Председатель совета директоров "железнодорожников" Александр Плутник выписывает щедрые надбавки футболистам за хорошие результаты команды, сообщает "Чемпионат"

По данным источника, после побед в матчах чемпионата России над "Сочи" (3:1) и ЦСКА (2:0) игроки клуба получили тройные премиальные выплаты. А после победы в матче со "Спартаком" (2:0) и вовсе в пять раз больше обычного.

"Интересно, что финансовая ситуация в "Локомотиве" далеко не стабильная и явно не предполагает троекратного и пятикратного увеличения премиальных", — добавил источник "Чемпионата".

В текущем сезоне москвичи после 26 туров набрали 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.