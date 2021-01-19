Игроки "Локомотива» поучаствовали в Крещенских купаниях (фото)

Футболисты "Локомотива" отметили Крещение. Несмотря на то, что погода в Марбелье, где проводят сбор "железнодорожники", не такая холодная как в Москве, футболисты приняли участие в Крещенских купаниях.



Фото, подтверждающее традиционный ритуал, выложили в официальном Твиттере "Локо".

Антон Миранчук, Дима Баринов, Даня Куликов и Виталий Лысцов продолжают традицию – сегодня наши футболисты приняли участие в Крещенских купаниях pic.twitter.com/sSZrvtYMNc — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 18, 2021