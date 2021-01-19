Игроки "Локомотива» поучаствовали в Крещенских купаниях (фото)

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Игроки "Локомотива» поучаствовали в Крещенских купаниях (фото)Футболисты "Локомотива" отметили Крещение. Несмотря на то, что погода в Марбелье, где проводят сбор "железнодорожники", не такая холодная как в Москве, футболисты приняли участие в Крещенских купаниях.

Фото, подтверждающее традиционный ритуал, выложили в официальном Твиттере "Локо".

Команда Николича ушла на зимний перерыв в чемпионате занимая 8 место. В 19 играх было набрано 28 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" - 13 пунктов.

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