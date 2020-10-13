Игроки "Локомотива" устроили для Зе Луиша живой коридор

Игроки "Локомотива" поприветствовали нового игрока команды Зе Луиша. Об этом сообщает пресс-служба твиттера.



Футболисты "железнодорожников" устроили живой коридор, через который он пробежал.

Зе Луиш перешел в "Локомотив" из "Порту" 6 октября. Соглашение игрока с московским клубом рассчитано до 2023 года.

В "Порту" Зе Луиш перешел летом 2019 года из московского "Спартака".

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