Игроки "Локомотива" устроили для Зе Луиша живой коридор
Игроки "Локомотива" поприветствовали нового игрока команды Зе Луиша. Об этом сообщает пресс-служба твиттера.
Футболисты "железнодорожников" устроили живой коридор, через который он пробежал.
«Нормально!»— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 13, 2020
Приветственный коридор для Зе Луиша #WelcomeZeLuis pic.twitter.com/Snqb5tzF9k
Зе Луиш перешел в "Локомотив" из "Порту" 6 октября. Соглашение игрока с московским клубом рассчитано до 2023 года.
В "Порту" Зе Луиш перешел летом 2019 года из московского "Спартака".
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