Игроки "Лос-Анджелеса" сорвали пресс-конференцию после победы в Западной Конференции МЛС

Футболисты клуба "Лос-Анджелес" сорвали пресс-конференцию, празднуя победу в Западной Конференции МЛС.

В тот момент, когда главный тренер клуба Боб Брэдли и капитан Карлос Вела отвечали на вопрос журналистов, игроки ворвались в за с криками "Чемпионы".

В 32 турах "Лос-Анджелес" набрал 68 очков и стал недосягаемым для преследователей. Также клуб опережает и лидера Восточной Конференции "Нью-Йорк Сити" на семь очков.

Впрочем, данный этап чемпионата является только промежуточным. Вскоре клубам предстоит серия плей-офф.

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