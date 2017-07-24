Игроки "Манчестер Сити" хотят избавиться от Насри

Теги манчестер ситисамир насри

Игроки "Манчестер Сити" хотят избавиться от Насри

Ряд игроков "Манчестер Сити" остались недовольны присутствием полузащитника Самира Насри на предсезонных сборах в США, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболисты "горожан" требуют от руководства клуба поскорее избавиться от скандального француза.

Боссы "Сити" не против расстаться с Насри, однако найти покупателя на хавбека пока не удаётся.

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