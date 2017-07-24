Игроки "Манчестер Сити" хотят избавиться от Насри

Ряд игроков "Манчестер Сити" остались недовольны присутствием полузащитника Самира Насри на предсезонных сборах в США, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболисты "горожан" требуют от руководства клуба поскорее избавиться от скандального француза.

Боссы "Сити" не против расстаться с Насри, однако найти покупателя на хавбека пока не удаётся.

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