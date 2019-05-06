Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла

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Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла

Игроки "Манчестер Сити" получат денежный бонус, если команда стане чемпионом Англии и выиграет Кубок страны.  

В феврале 2019 года "горожане" уже завоевали Кубок лиги. В случае требла футболистам будет выплачено около 18 миллионов евро.

Сумма будет распределена исходя из количества проведенных минут на поле в каждом из трех турниров.

"Манчестер Сити" за два тура до конца занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 2 балла.

Сегодня, 6 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с "Лестером". Начало - в 22:00 (мск).

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