Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла
Игроки "Манчестер Сити" получат денежный бонус, если команда стане чемпионом Англии и выиграет Кубок страны.
В феврале 2019 года "горожане" уже завоевали Кубок лиги. В случае требла футболистам будет выплачено около 18 миллионов евро.
Сумма будет распределена исходя из количества проведенных минут на поле в каждом из трех турниров.
"Манчестер Сити" за два тура до конца занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 2 балла.
Сегодня, 6 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с "Лестером". Начало - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15