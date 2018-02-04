Игроки "Манчестер Сити" получили четыре дня выходных. Такое решение принял главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Сейчас нам нужна небольшая пауза, всем - и тренерам, и персоналу. Это был тяжёлый зимний отрезок. Игроки должны на время забыть о футболе, побыть с семьями и друзьями, а потом нам нужно двигаться дальше" - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Отметим, что следующий матч "Манчестер Сити" запланирован на 10 февраля - манкунианцы дома сразятся с "Лестером" в рамках АПЛ.

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