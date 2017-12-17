Игроки "Манчестер Сити" потроллили Моуринью

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Игроки "Манчестер Сити" потроллили МоуриньюИгроки "Манчестер Сити" после вчерашней победы над лондонским "Тоттенхэмом" потроллили главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и его команду.

Так, в раздевалке по окончанию игры против "шпор" "горожане" исполнили песню со словами: "Паркуй автобус, паркуй автобус, "Ман Юнайтед":

Напомним, Пике прокомментировал успехи Гвардиолы в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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7 Тоттенхэм 18 31
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9 Уотфорд 18 22
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