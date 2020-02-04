Игроки "Манчестер Сити" просят Гвардиолу отказаться от ротации
Футболисты "Манчестер Сити" обратились к главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, игроки призвали испанского специалиста не применять ротацию, которая, по их мнению, отрицательно влияет на результаты "горожан".
Реакция Гвардиолы на просьбу своих подопечных пока неизвестна.
В текущем сезоне тренер "Сити" внёс 76 изменений в состав - больше любого другого наставника в АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18