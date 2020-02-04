Игроки "Манчестер Сити" просят Гвардиолу отказаться от ротации

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Игроки "Манчестер Сити" просят Гвардиолу отказаться от ротации

Футболисты "Манчестер Сити" обратились к главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, игроки призвали испанского специалиста не применять ротацию, которая, по их мнению, отрицательно влияет на результаты "горожан".

Реакция Гвардиолы на просьбу своих подопечных пока неизвестна.

В текущем сезоне тренер "Сити" внёс 76 изменений в состав - больше любого другого наставника в АПЛ.

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