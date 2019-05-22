Игроки "Манчестер Сити" шокировали болельщиков розыгрышем с чемпионским кубком АПЛ
"Манчестер Сити" в своём официальном твиттере опубликовал видео розыгрыша с участием полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Серхио Агуэро.
Бельгиец и аргентинец во время фотосессии с болельщиками уронили чемпионский кубок АПЛ с балкона и разбили его.
Фанаты были шокированы произошедшим, но вскоре футболисты их успокоили. Трофей оказался фейковым, а оригинал игроки вынесли позднее.
After SHOCKING FOOTAGE emerged of a broken @premierleague trophy yesterday, we thought it time we put the record straight...— Manchester City (@ManCity) 21 мая 2019 г.
#mancity pic.twitter.com/cq13j7rrjY
Напомним, что "Сити" стал чемпионом Англии во второй раз подряд.
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