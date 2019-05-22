Игроки "Манчестер Сити" шокировали болельщиков розыгрышем с чемпионским кубком АПЛ

"Манчестер Сити" в своём официальном твиттере опубликовал видео розыгрыша с участием полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Серхио Агуэро.

Бельгиец и аргентинец во время фотосессии с болельщиками уронили чемпионский кубок АПЛ с балкона и разбили его.

Фанаты были шокированы произошедшим, но вскоре футболисты их успокоили. Трофей оказался фейковым, а оригинал игроки вынесли позднее.

After SHOCKING FOOTAGE emerged of a broken @premierleague trophy yesterday, we thought it time we put the record straight...



#mancity pic.twitter.com/cq13j7rrjY — Manchester City (@ManCity) 21 мая 2019 г.

Напомним, что "Сити" стал чемпионом Англии во второй раз подряд.

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