Игроки "Манчестер Сити" шокировали болельщиков розыгрышем с чемпионским кубком АПЛ

Теги манчестер ситисерхио агуэрокевин де брюйне

Игроки "Манчестер Сити" шокировали болельщиков розыгрышем с чемпионским кубком АПЛ

"Манчестер Сити" в своём официальном твиттере опубликовал видео розыгрыша с участием полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Серхио Агуэро.

Бельгиец и аргентинец во время фотосессии с болельщиками уронили чемпионский кубок АПЛ с балкона и разбили его.

Фанаты были шокированы произошедшим, но вскоре футболисты их успокоили. Трофей оказался фейковым, а оригинал игроки вынесли позднее.

Напомним, что "Сити" стал чемпионом Англии во второй раз подряд.

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