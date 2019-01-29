Игроки "Манчестер Сити" удивили болельщиков необычными летними луками

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Игроки "Манчестер Сити" удивили болельщиков необычными летними луками

"Манчестер Сити" поразил своих фанатов интересными летними луками.

Игроки были одеты в вещи от канадского фэшн-бренда: трикотажные футболки с принтом Manchester City, шорты спортивного кроя, натянутые носки и классические туфли.  

"Манчестер Сити" занимает второе место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 56 баллов.

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