Игроки "Манчестер Юнайтед" конфликтуют из-за Моуринью

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Игроки "Манчестер Юнайтед" конфликтуют из-за Моуринью

В "Манчестер Юнайтед" произошел конфликт между футболистами, сообщает The Sun.

По сведениям издания, некоторые из игроков манкунианцев недовольны отношением главного тренера Жозе Моуринью к Полю Погба и Люку Шоу. Игроков не устраивает то, что тренер хочет избавиться от обоих футболистов в летнее трансферное окно.

Впрочем другая часть поддерживает решение тренера.

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