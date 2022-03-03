Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Магуайром
Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен
Некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны игрой капитана команды Харри Магуайра, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, футболисты манкунианцев считаю, что Магуайр не соответствует уровню топ-клуба. Стоит отметить, что ранее капитаном "МЮ" хотел стать Криштиану Роналду, но Магуайр отказался слагать с себя полномочия.
В нынешнем сезоне 28-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18