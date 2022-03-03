Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Магуайром

Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен

Некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны игрой капитана команды Харри Магуайра, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболисты манкунианцев считаю, что Магуайр не соответствует уровню топ-клуба. Стоит отметить, что ранее капитаном "МЮ" хотел стать Криштиану Роналду, но Магуайр отказался слагать с себя полномочия.

В нынешнем сезоне 28-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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