Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Магуайром

Теги манчестер юнайтедхарри магуайр

Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Магуайром

Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен

Некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны игрой капитана команды Харри Магуайра, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболисты манкунианцев считаю, что Магуайр не соответствует уровню топ-клуба. Стоит отметить, что ранее капитаном "МЮ" хотел стать Криштиану Роналду, но Магуайр отказался слагать с себя полномочия.

В нынешнем сезоне 28-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" предложила Холанду почти 200 миллионов евро

"Барселона" предложила Холанду почти 200 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов