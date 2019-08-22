Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны новыми контрактами

Теги манчестер юнайтед

Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны новыми контрактами
Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны тем, что клуб собирается урезать их зарплату, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство английского клуба предложило игрокам включить в их контракты пункт о 25-процентном снижении зарплаты, если команде не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Данное предложение не устраивает игроков, которые не хотят идти на снижение зарплат.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" финишировал на шестом месте в Премьер-лиге и не пробился в Лигу Чемпионов.

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