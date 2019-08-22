Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны новыми контрактами



Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны тем, что клуб собирается урезать их зарплату, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство английского клуба предложило игрокам включить в их контракты пункт о 25-процентном снижении зарплаты, если команде не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Данное предложение не устраивает игроков, которые не хотят идти на снижение зарплат.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" финишировал на шестом месте в Премьер-лиге и не пробился в Лигу Чемпионов.

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