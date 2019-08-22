Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны новыми контрактами
Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны тем, что клуб собирается урезать их зарплату, сообщает The Sun.
По сведениям издания, руководство английского клуба предложило игрокам включить в их контракты пункт о 25-процентном снижении зарплаты, если команде не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Данное предложение не устраивает игроков, которые не хотят идти на снижение зарплат.
В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" финишировал на шестом месте в Премьер-лиге и не пробился в Лигу Чемпионов.
Не пропустите: Лукаку раскритиковал "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" отказал итальянскому клубу в трансфере Дриусси
-
"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"
-
В "Баварии" сообщили, почему Коутиньо не сыграет с "Шальке"
-
Джибриль Сиссе похвастался оригинальной прической
-
"Реал" рассматривает еще три варианта в качестве замены Навасу
-
"Барселона" наложит огромный штраф на Дембеле
-
Игроки ЦСКА, "Спартака" и "Краснодара" вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны новыми контрактами
-
"Наполи" нацелился на форварда ЦСКА
-
1
"Реал" заинтересовался вратарем "Милана"
-
Слуцкий и братья Березуцкие назвали Дзюбу "королем севера"
-
ЦСКА заинтересовался бывшей трансферной целью "Зенита"
-
Игроки "Спартака" встретились с Зе Луишем
-
"Успехов, легенда!" ЦСКА отправил вратаря в клуб ФНЛ
-
Витсель рассказал, почему сорвались его переходы в "Реал" и "Ювентус"
-
Санчес получит огромную сумму, если согласится покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
2
Лукаку раскритиковал "Манчестер Юнайтед"
-
1
Моуринью может возглавить ПСЖ
-
1
"Реал" предложит ПСЖ очередной вариант по трансферу Неймара
-
3
Ривалдо считает, что Месси навредил карьере Коутиньо в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0