Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Рангником

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Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Рангником

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны главным тренером команды Ральфом Рангником, сообщает The Independent.

По сведениям источника, игроки разочарованы жестким стилем работы тренера, и считают, что он слишком часто кричит на них. Также футболистам не нравятся упражнения на тренировках, которые проводит ассистент Крис Армас. Некоторые источники называют происходящее в клубе "хаосом".

Напомним, что в данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Атлетико".

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