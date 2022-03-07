Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Рангником

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Большая группа игроков "Манчестер Юнайтед" недовольны главным тренером Ральфом Рангником, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, с каждым неудачным матчем количество недовольных игроков увеличивается. Футболисты недоумевают решение руководства, которое назначило на пост главного тренера специалиста, который ранее работал директором клуба в России.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 28 турах 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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