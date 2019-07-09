Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны тренировками Сульшера

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтед

Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны тренировками Сульшера

Часть футболистов "Манчестер Юнайтед" критически относятся к тренировкам Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает A Bola, игрокам не нравится, что в тренировках физические нагрузки преобладают над работой с мячом.

Ранее Сульшер предупреждал, что на первом сборе особое внимание уделит физической подготовке игроков.

Сульшер работает в "МЮ" с декабря 2018 года. В минувшем сезоне клуб финишировал в АПЛ на шестом месте.

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