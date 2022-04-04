Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны возможным назначением тен Хага

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Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны возможным назначением тен Хага

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Часть игроков "Манчестер Юнайтед" недовольны тем, что команду летом может возглавить главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, часть недовольных считает, что тен Хаг является неудачным выбором и надеется на назначение Маурисио Почеттино из ПСЖ. Впрочем, другие игроки рады возможному назначению голландского специалиста, который является фаворитом на пост наставника "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что нынешний наставник "МЮ" Ральф Рангник летом, скорее всего, покинет свой пост и получит должность в структуре клуба.

Не пропустите: Стал известен первый трансферный запрос тен Хага в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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