Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны возможным назначением тен Хага
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
Часть игроков "Манчестер Юнайтед" недовольны тем, что команду летом может возглавить главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, часть недовольных считает, что тен Хаг является неудачным выбором и надеется на назначение Маурисио Почеттино из ПСЖ. Впрочем, другие игроки рады возможному назначению голландского специалиста, который является фаворитом на пост наставника "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что нынешний наставник "МЮ" Ральф Рангник летом, скорее всего, покинет свой пост и получит должность в структуре клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18