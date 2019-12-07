Игроки "Манчестер Юнайтед" попросили не увольнять Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" пообщалось с игроками команды насчёт будущего главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает The Metro, футболисты "красных дьяволов" выразили поддержку норвежскому наставнику и попросили не увольнять его.

46-летний Сульшер возглавляет "МЮ" с декабря 2018 года.

Команда по итогам 15 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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