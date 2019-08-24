Игроки "Манчестер Юнайтед" выбрали штатного пенальтиста между Рэшфордом и Погба

В "Манчестер Юнайтед" пытаются определиться со штатным исполнителем пенальти, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, игроки команды настаивают, чтобы 11-метровые удары пробивал нападающий Маркус Рэшфорд.

При этом тренерский штаб "красных дьяволов" на старте сезона сделал ставку в этом вопросе на полузащитника Поля Погба.

Впрочем, эффективность француза оставляет желать лучшего - из 11 попыток он реализовал только 7.

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