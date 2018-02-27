Игроки "Марселя" специально травмировали Неймара

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Игроки "Марселя" специально травмировали Неймара

Игроки "Марселя" специально травмировали нападающего ПСЖ Неймара, который может пробыть в лазарете два месяца.

Как сообщает французская пресса, полузащитник провансальцев Димитри Пайе предупреждал арбитра матча Бенуа Бастьена, что поведение бразильца может спровоцировать соперников.

"Скажите Неймару, чтобы он успокоился. Или мы сами об этом позаботимся" - подчеркнул Пайе.

Подтвердил эту информацию и капитан ПСЖ Тиаго Силва.

"Пайе сказал арбитру, что они хотят нанести травму Неймару. Жаль, что он так сказал. Это не футбол" - сетует бразильский центрбек.

Не пропустите: Неймар показал последствия своей травмы. | http://soccernews.ru 

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