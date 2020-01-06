Игроки "Милана" спели для Ибрагимовича, который вернулся в клуб

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Игроки "Милана" спели для Ибрагимовича, который вернулся в клуб

Футболисты "Милана" спели новичку команды шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

Стоит отметить, что обычно новички клуба поют для новых партнеров по команде, но в этот раз все произошло иначе.

38-летний Ибрагимович перешел в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. Швед подписал с итальянским клубом контракт до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

Напомним, что форвард ранее выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы, провел за клуб 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.

Не пропустите: Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за "Милан". | http://soccernews.ru
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