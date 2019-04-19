Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама
Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в специально форме.
Подопечные Жардима на встречу с парижским клубом выйдут в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери.
Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ также наденут форму с фотографией Собора.
Собор Парижской Богоматери загорелся 16 апреля, ориентировочно в 19:50 по московскому времени.
Предположительная причина возгорания - нарушения во время ремонтных работ. В результате пожара рухнула крыша здания и разрушилась часть центрального шпиля.
Встреча ПСЖ и "Монако" пройдет 21 апреля. Начало - в 22:00 (мск).
En hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie lundi, l’AS Monaco jouera dimanche au Parc des Princes avec un maillot spécial. Sur la face avant du maillot sera floqué un visuel hommage, présentant Sainte-Dévote, la Sainte Patronne de Monaco, en soutien de la cathédrale Notre-Dame
Не пропустите: ПСЖ рассматривает кандидатуры шести нападающих в качестве замены Кавани. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Наполи" хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Триппьера
-
"Ювентус" предложил "Интеру" громкий обмен игроками
-
"Ювентус" готов побороться за двух игроков "Фиорентины"
-
Гвардиола: "С точки зрения эмоций то, что мы пережили в среду, - просто невероятно"
-
Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама
-
Матч "Ювентус" - "Торино" состоится раньше назначенного срока
-
Юноши "Краснодара" стали чемпионами России
-
Канте: "Если "Челси" выиграет Лигу Европы, этот сезон станет отличным для нас"
-
Агент: "У Туре есть вариант с российским клубом"
-
Вальверде: "Без сомнения, Гвардиола - лучший тренер в мире"
-
Мамаев: "Посмотрим ли мы с Кокориным матч "Краснодар" - "Зенит"? Не показывают"
-
Вальверде: "На горизонте виден финал Лиги Чемпионов"
-
Адвокат Кокорина: "Гайсин и Пак врали в суде"
-
Стали известны сроки восстановления Рэмзи
-
"Арсенал" вынужден отказаться от покупки Умтити
-
1
Жена Мамаева: "Паше тяжело. Они рано встают, раньше всех приезжают в суд"
-
Роналду - лучший игрок "Ювентуса" в марте
-
Винисиус серьезно травмировал партнера по "Реалу"
-
2
Жена Икарди: "Мауро остается в "Интере"
-
1
Клопп: "Я действительно сочувствовал "Манчестер Сити" после вылета из Лиги Чемпионов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23