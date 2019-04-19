Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама

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Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама

Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в специально форме. 

Подопечные Жардима на встречу с парижским клубом выйдут в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери. 

Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ также наденут форму с фотографией Собора.

Собор Парижской Богоматери загорелся 16 апреля, ориентировочно в 19:50 по московскому времени.

Предположительная причина возгорания - нарушения во время ремонтных работ. В результате пожара рухнула крыша здания и разрушилась часть центрального шпиля.

Встреча ПСЖ и "Монако" пройдет 21 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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