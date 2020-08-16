Игроки "МЮ" и "Севильи" встали на колено перед полуфинальным матчем Лиги Европы
Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Севильи" встали на колено, чтобы выразить поддержку движению Black Lives Matter, борющемуся за права темнокожих.
Игроки преклонили колено перед матчем полуфинала Лиги Европы. По итогам этой встречи станет известен первый финалист турнира.
А еще: "Манчестер Юнайтед" вновь хочет купить одного из лидеров "Атлетико"| http://soccernews.ru
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